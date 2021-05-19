Отметила в пижаме: какой сюрприз устроили японцы Загитовой в день ее «карантинного» 19-летия

Алина Загитова в этом году необычно встретила свой день рождения – на карантине в Японии. Девушка знала, что пандемия коронавируса заставит ее соблюдать режим изоляции, однако отправилась в полюбившуюся ей страну перед 19-летием. Цель ее визита — участие в презентации фильма «Пальма», где олимпийская чемпионка сыграла небольшую роль, а также съемки в ледовом шоу в городе Одате, сообщил портал Sport.ru.

В настоящий момент Алина находится в одной из японских гостиниц, пережидая необходимый период вынужденного одиночества. Тем не менее, японская сторона не оставила российскую звезду без внимания, организовав для нее небольшой праздник. Номер девушки украсили мерцающими флажками и шариками, а также передали ей угощения. И хотя Загитова отметила праздник максимально по-спартански, даже не переодеваясь из пижамы в торжественный наряд, брюнетка была рада положению дел.

«Спасибо большое за ваши поздравления!» — написала она в личном блоге, обнародовав несколько снимков и видео из Японии.

Алина призналась, что очень любит Страну восходящего солнца и была готова на определенные сложности, чтобы оказаться в ней в очередной раз.

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