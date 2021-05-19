Нежная и модная: дочь Зудиной и Табакова предстала на премьере в Х-силуэтном платье и косухе

Марина Зудина впервые за долгое время появилась в свете с 15-летней дочерью Марией. Поводом послужила премьера спектакля «Вечно живые. История в лицах» в театре «Современник» по пьесе Михаила Дурненкова и в постановке Виктора Рыжакова.

Юная девушка предстала в театре в Х-силуэтном женственном платье и косухе, отчего выглядела нежно и модно одновременно.

Как рассказала вдова Олега Табакова, пьеса о времени создания легендарного театра и его основателях была написана специально к 65-летию театра. Олега Ефремова сыграл Никита Ефремов, а Олега Табакова — Павел Табаков.

«Ощущение команды, бешеной энергетики, взаимопонимания — все то, что было в далекие годы начала театра-студии «Современника». Необыкновенная атмосфера того времени, я была счастлива, что мой сын принял в этом участие! Это так важно и нужно прикоснуться ко времени, когда люди были объединены одной идеей, одним ощущением правды на сцене, единой любовью к театру! Я рада, что моя дочь видела это и, надеюсь, она что-то новое узнала о своем отце и о его жизни!» — написала Марина Зудина в личном блоге.

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