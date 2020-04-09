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Хромченко похвалила героиню «Модного приговора» за удачное сочетание платья и косухи

Девушка по имени Марина остановила свой выбор на нежных оттенках и принте горох.

Хромченко похвалила героиню «Модного приговора» за удачное сочетание платья и косухи
Эвелина Хромченко. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Гороховый принт и комбинации с ним обсудили в эфире «Модного приговора» на Первом канале. Поводом для этой фэшн-беседы послужил выбор девушки по имени Марина, которую на импровизированное заседание привела собственная мать. Елена Зиборева уверена, что ее дочь одевается как мужчина.

В модном магазине шоу Марина выбрала для своего появления на подиуме длинное летящее платье нежно-розового цвета в красный горох, пудровые лакированные туфли на шпильке и молочную косуху. Редкий случай – Эвелина Хромченко осталась очень довольной, увидев в этом комплекте героиню программы.

Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал. Фото
Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

«Это удачный комплект. На нашей героине он смотрится выигрышно, потому что горох – очень женственный принт, а в этих оттенках даже девичий, я бы сказала. А ее типаж – куколка, поэтому горох в этих цветах ей замечательно подходит. С косухой же, которая чуть маскулинна, все это выглядит вполне собранным комплектом, как будто наша героиня работала над этим», — прокомментировала образ ведущая шоу.

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