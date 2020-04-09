Хромченко похвалила героиню «Модного приговора» за удачное сочетание платья и косухи

Гороховый принт и комбинации с ним обсудили в эфире «Модного приговора» на Первом канале. Поводом для этой фэшн-беседы послужил выбор девушки по имени Марина, которую на импровизированное заседание привела собственная мать. Елена Зиборева уверена, что ее дочь одевается как мужчина.

В модном магазине шоу Марина выбрала для своего появления на подиуме длинное летящее платье нежно-розового цвета в красный горох, пудровые лакированные туфли на шпильке и молочную косуху. Редкий случай – Эвелина Хромченко осталась очень довольной, увидев в этом комплекте героиню программы.