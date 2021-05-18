«Наконец-то это свершилось»: Ольга Орлова рассказала о судьбе собаки по кличке Сейшик из «Дома-2»

Пес Сейшик был самым любимым у поклонников героем проекта «Дом-2. Остров любви», события которого разворачивались на Сейшельских островах. Но еще осенью прошлого года проект был закрыт, а всех его участников перевезли на «Поляну». Всех, кроме собаки Сейшика.

Доставить его в Россию было довольно трудно. Но за это дело взялась лично ведущая «Дома-2» и зоозащитница Ольга Орлова. Звезда способствовала тому, чтобы Сейшик был перевезен в Россию, и нашла для него семью. Пес поселится в Киеве у новых хозяев.

«Наконец-то это свершилось! Наш мальчик, наш любимый Сейшик теперь будет по-настоящему домашний пес! – поделилась Ольга Орлова в Instagram. — Могу сказать, что это был очень долгий и сложный путь! С Сейшел нереально вывозить бездомных собак, так как они считаются собственностью страны. Но мы своих не бросаем».

Ольга рассказала, что совсем скоро Сейшик будет передан новым хозяевам, которые с нетерпением ждут встречи с питомцем. Звезда пообещала, что и дальше будет следить за судьбой очаровательного пса и передавать от него приветы своим подписчикам.

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