Ломать — не строить: на «Доме-2» закрываются сразу две съемочные площадки

Реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ существует в эфире российского телевидения вот уже 16 лет. За это время зрители успели познакомиться с судьбами нескольких сотен людей. Все герои прославленного проекта в разное время жили и снимались в разных местах. Суть от этого не менялась, однако средств на содержание участников тратилось больше. К тому же, даже самые ярые поклонники проекта о любви перестали следить за таким большим количеством площадок. Именно поэтому телеканал ТНТ принял решение изменить эфирное время «Дома-2» .

Сделать это предполагается за счет отказа от проектов «Спаси свою любовь» и «Остров любви». Это увеличит событийность главного выпуска в 23:00.

«Сейчас «Дом-2» — это 6 отдельных названий — Дом-2. Lite, Дом-2. Остров любви, Дом-2. Город любви, Дом-2. После заката, Дом-2. Спаси Свою Любовь, Бородина против Бузовой.

Дома-2 стало так много, что поклонники легендарного шоу уже не могут уследить за всеми событиями в многочисленных ответвлениях шоу», — рассказали в своем официальном заявлении продюсеры реалити-шоу.

Ранее стало известно, что из-за «коронакризиса» участников «Острова любви» привезли в Москву. Некоторых даже могут уволить. А на площадке «Бородина против Бузовой» обсуждают очередной конфликт.