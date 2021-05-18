«Поняла, что нужно уходить»: 19-летняя Дина Немцова развелась с мужем

Дочка Бориса Немцова только в марте обвенчалась со своим избранником. Однако теперь она сообщила, что в ее браке происходило то, что она не смогла терпеть.

Дочка ныне покойного политика Бориса Немцова — Дина — обладает красотой и обаянием. Родители позаботились, чтобы у нее было хорошее образование и должное воспитание. В августе прошлого года, когда бушевала пандемия, она неожиданно сыграла свадьбу со своим избранником Димитрием Матевосовым. Молодые люди расписались в ЗАГСе Барвихи. Юная невеста была в кружевном платье и длинной фате. А в марте этого года супруги еще и обвенчались в храме.

По всей видимости, уже тогда Дина видела проблемы в отношениях, но хотела исправить ситуацию. Однако в итоге пара распалась. О разводе 19-летняя дочка Немцова сообщила в соцсети. Она предупредила, что не будет давать интервью. Раскрывать истинную причину решения о разводе девушка не стала, но намекнула, что к этому ее подтолкнули поступки теперь уже бывшего мужа, которые ее не устроили.

«Причину я называть не буду, но она достаточно весомая, чтобы выйти из четырех лет отношений и брака без сомнений. С Димой мы сохраняем нейтральное отношение друг к другу», — заявила она. «Осознание глубины причин развода медленно в течение месяца догоняло меня и причиняло глубокую боль. Но я ни разу не сомневалась в правильности решения разойтись. Ведь мы расстаемся, потому что есть вещи, которые в моем понимании с браком несовместимы. Их уже никак не исправить. Вся семья меня поддержала. Я смирилась и поняла, что нужно уходить», — добавила Дина.

Также дочка политика объяснила, что всем старалась угодить и долго терпела поведение мужа, так как ей так советовали, чтобы сохранить брак. Теперь она намерена вести себя более свободно и не пытаться для всех быть хорошей.

«Я буду счастливой. Наверняка меня будет осуждать больше людей, потому что я буду принимать нестандартные решения. Но зато я буду жить свою жизнь. Очень разочарована. Но именно в такие периоды жизни в нас что-то меняется, и чаще всего в лучшую сторону», — заключила Дина.

Поклонники ее поддержали. Многие не сомневаются, что она еще встретит достойного человека. Тем более, что подписчики и раньше считали, что юная особа поспешила с замужеством.

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