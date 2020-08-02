Юная невеста: 18-летняя Дина Немцова пришла в загс в белоснежном платье из органзы

Дочка телеведущей Екатерины Одинцовой официально оформила отношения со своим возлюбленным Дмитрием Матевосовым. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на личной страничке в Instagram новоиспеченная невеста поделилась первым свадебным снимком. Перед объективом фотокамеры 18-летняя Дина Немцова предстала в белоснежном платье из органзы. Девушка отдала предпочтение закрытому наряду, без декольте и с расширяющейся к низу юбкой. В дополнении к свадебному туалету шла и фата.

Из загса дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой вышла держась за руку с мужем. Само торжество состоялось на Рублевке. Говоря о замужестве, Дина не стала скрывать, что считает своего избранника идеальным мужчиной и дорогим ее сердцу человеком. Молодоженов со свадьбой поздравила и теща Дмитрия Матевосова. Екатерина пожелала им счастья, выразив надежду на то, что Дине и ее возлюбленному удастся построить гармоничный союз.

Сама Дина подметила, что не видит ничего плохого в раннем браке. Немцова полностью уверена в своем спутнике. Поэтому и не хотела откладывать это важное событие. Ко всему прочему, дочка Одинцовой уточнила, что росла в строгости. И ей вряд ли бы позволили просто сожительствовать с женихом без свадьбы и росписи в загсе.