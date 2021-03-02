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Первые фото: 18-летняя Дина Немцова в платье со шлейфом и шифоновым кейпом обвенчалась в храме

Дочка Бориса Немцова спустя почти год после свадьбы решила скрепить союз перед лицом Бога.

Первые фото: 18-летняя Дина Немцова в платье со шлейфом и шифоновым кейпом обвенчалась в храме
Дина Немцова. Фото: instagram.com/dinanemtsova_/

Дочка ныне покойного политика Бориса Немцова — Дина — связала себя узами брака в прошлом году в разгар пандемии. 18-летняя девушка стала женой студента Димитрия Матевосова. Влюбленные расписались в ЗАГСе Барвихи. Тогда юная невеста выбрала платье с кружевом из органзы и длинную фату.

Спустя почти год Дина решилась на еще один важный шаг в жизни. Девушка обвенчалась в храме со своим мужем. Для такого случая дочка политика выбрала закрытое платье со шлейфом в стиле Джульетты с неброским узором. Кейп из шифона с капюшоном дополнил ее образ. Невеста сделала нежный нюдовый макияж и гладкую укладку. А Дмитрий был облачен в черный смокинг.

«В младенчестве меня крестили, и мы ходили в церковь семьей, но мной в детстве это воспринималось больше как традиция. В 12 лет я отказалась от веры и позиционировала себя как агностик», — призналась Дина.

«Потом крестная мама предложила сходить на соборование в православный храм. Не помню, почему я согласилась. Будем считать, что чудом. С Димой мы тогда только начали встречаться, и я позвала его с собой. Так мы впервые пришли в Храм Священномученика Антипы», — вспомнила она.

По словам девушки, они познакомились со настоятелем храма и тогда решили, что именно он их обвенчает. В итоге откладывать таинство до лета они не стали.

«Теперь Димитрий и Дина венчаны. Дима, я тебя очень сильно люблю. И я счастлива, что мы семья», — заявила дочка политика.

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