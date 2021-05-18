Еще и с челочкой: Полина Гагарина в панамке и платье с цветочным принтом появилась на съемках

Полина Гагарина является одной из самых популярных певиц на отечественной эстраде. Она признавалась в одном из интервью, что далеко не все преподаватели видели в ней талант во время учебы. Более того, артистка проделала большую работу над собой. После «Фабрики звезд» она похудела, а когда девушка сменила имидж, то стала неузнаваемой. Теперь благодаря хрупкой фигуре и белым локоном ее часто называют ангелом.

К слову, Полина с радостью поддерживает свой имидж. Она любит одеваться модно, но при этом женственно. Девушка не только на сцене появляется в платьях. Для прогулок она тоже выбирает воздушные образы, подчеркивающие ее достоинства. При этом певица следит за трендами. 18 мая Гагарина отправилась на съемки нового клипа.

Артистка облачилась в приталенное платье в цветочек. Она дополнила женственный образ с кружевами модной в этом сезоне панамкой. Сначала Полина надела головной убор голубыми цветочками, а потом с желтыми. При этом она убрала волосы, оставив пряди у лица и сделав из хвостика рваную челку. Так без стрижки ей удалось преобразиться.

«Друзья, мы снимаем клип! Вот, мы на площадке все! У-х-у-у-у! Как вам мой образ? Дайте реакцию!» — попросила она.

Поклонникам преображение артистки пришлось по душе. Многие отметили, что ей удалось подобрать идеальную панамку под платье. Более того, фанаты посчитали, что Полина с головным убором выглядит еще моложе.

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