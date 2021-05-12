Скрыла изъяны: Гагарина в белом платье-балахоне и на шпильках предстала в Кремлевском дворце

Полина Гагарина в прошлом году пережила развод с Дмитрием Исхаковым. Певица предпочла не делиться подробностями размолвки. Более того, она теперь сама воспитывает дочку Мию, хоть и не запрещает экс-избраннику навещать девочку. Артистка успевает исполнять материнские обязанности, а также строить карьеру. При этом звезда не раз признавалась, что ей нравится ухаживать за собой. Она каждый сезон обновляет свой гардероб.

Этой весной Полина успела отдохнуть в Санкт-Петербурге. Она каждый день представала на публике в новых нарядах. Девушка любит подчеркивать свою стройность, поэтому носит джинсы скинни и платья в стиле бэби-долл. А 12 мая она отправилась в Кремлевский дворец. Еще по пути в центре столицы она повеселилась, начав петь со своей командой в транспорте.

«Потому что нельзя быть на свете красивой такой», — пропела девушка.

А вскоре Гагарина облачилась в белое платье-балахон с пайетками. Наряд на резинке скрывал изъяны фигуры и визуально создавал талию. Такие наряды-балахоны скрывают живот. Певица дополнила лук босоножками на шпильке. Она продефилировала по коридорам Кремля, показав загорелые и стройные ноги.

«Я могу втянуть живот. Я поела», — с улыбкой сказала звезда.

Изящная походка девушки привлекла внимание прохожих. Многие одарили ее комплиментами. К слову, в этот день приехала выступать на главную сцену столицы и Ани Лорак.

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