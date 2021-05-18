«Сакура встречается с каштаном»: Галкин похвастался роскошным цветущим садом возле своего замка

Не секрет, что Максим Галкин очень любит свой сад возле замка в деревне Грязь. Многие растения он высадил своими руками, да и его жена Алла Пугачева не прочь поработать на земле. Например, спирея, которая теперь радует своим цветением всю семью, была посажена именно Примадонной.

Ее отростки народная артистка когда-то привезла с Истры, где у нее была дача (дом певица подарила внуку Никите). Они прижились и теперь уже куст выше человеческого роста.

Также у особняка артистов растет бульденеж, черешня, шиповник, рододендрон, азалия (розовая и красная), вейгела, стефанандра надрезаннолистная, сирень, ирисы, люпин и ромашки. В прошлом году звезды организовали также теплицу, где вырастили огурцы, редиску и кабачки.

Как выглядит сад в настоящий момент Галкин показал в личном блоге. Он запечатлел цветущие деревья и с юмором прокомментировал пейзажи.

«Композиция «Где сакура встречается с каштаном». Японский художник, плюс местные жабы», — сказал он.

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