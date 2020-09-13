«Как у нас черешня поспела!»: Галкин вместе с сыном Гарри показал урожай из своего сада

Не секрет, что Максим Галкин обожает свой замок в деревне Грязь, прилагая собственные усилия к обустройству сада возле него. Он лично посадил несколько плодовых и культурных деревьев и кустов и ухаживает за ними, удаляя сухие ветки.

Мало того, деятельное участие в огородно-садовых работах принимает сама Алла Борисовна. Например, она собственноручно высадила спирею возле дома, взяв ее отросток на своей бывшей даче у Истры. Сейчас в этом доме обитает ее внук Никита Пресняков и его молодая жена Алена Краснова. Пугачева преподнесла дарственную на дорогую недвижимость в день их бракосочетания в качестве свадебного презента.

Кроме того, по инициативе Примадонны в ее саду была разбита теплица. Огурцами, кабачками и зеленью оттуда звездная семья уже потчевалась. Теперь настала очередь другого урожая – для маленьких Гарри и Лизы Галкиных, пожалуй, самого приятного. Речь идет о черешне, которая порадовала богатым цветением и плодоношением в этом сезоне.

В Сети появилось видео, на котором Максим Галкин вместе с сыном собирает ягоды, пробуя их на вкус.