Вот это восьмиклассник: Дубцова запечатлелась с повзрослевшим сыном-красавцем на отдыхе

Ирина Дубцова является одной из самых ярких выпускниц «Фабрики звезд». Девушка не раз выпускала хиты. Более того, она является композитором и пишет песни для артистов. Ко всему прочему, она обладает притягательной внешностью. Однако ей не везет в личной жизни. После развода с солистом группы «Plazma» Романом Черницыным она так и не встретила новую любовь. Однако ей не дает скучать сын Артем.

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Наследник Ирины ходит в престижную школу, любит кататься на машинах и обычно сопровождает маму в поездках. Поклонники давно заметили, что парень обладает модельной внешностью. Но певицу не раз осуждали за то, что она его балует. Этой весной артистка вновь улетела с ним на Мальдивы. Ранее она признавалась, что такие поездки необходимость, так как у ее сына весной обостряется аллергия. Уже несколько недель они находятся на отдыхе.

На днях Дубцова поделилась фото со своей мамой. Теперь она запечатлелась с наследником. Они оделись в одной цветовой гамме. Примечательно, что Артему только 15 лет, но восьмиклассник уже перерос маму.

«Все дети любят качельки. Качельки в карусельке — какой красивый и уютный отель. И погодка, кажется, налаживается», — написала звезда.

А вот поклонники восхитились ее повзрослевшим сыном. «Ну кто скажет что это мама с сыном?», «Артем, уже такой взрослый мужчина. Мамин защитник», «Вау! Как Артем повзрослел», «Ирина! Вы такая красивущая», «Красивый взрослый сын!», «Какая прелесть, Ирин», «Просто Дюймовочка рядом с ним», — прокомментировали кадр подписчики.

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