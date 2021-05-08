Стройные и загорелые: Ирина Дубцова в белоснежных шортах устроила велопрогулку с мамой

Ирина Дубцова прославилась как певица. Однако также девушка пишет песни для коллег. По ее словам, артисты стоят в очереди, чтобы заполучить хит. Не удивительно, что ей хватает заработка, чтобы содержать себя и сына Артема. Каждую весну во время цветения, она вывозит наследника на Мальдивы, чтобы он не страдал из-за аллергии. В этом году майские праздники она проводит на райских островах с близкими.

Не так давно Ирина похвасталась, что похудела. Теперь она старается подчеркивать свои формы. На курорте певица носит легкие платья и юбки. Каждый раз она подбирает колоритные образы. Оказалось, что с ней отдыхает мама Наталья Борисовна. Очередной день они начали с велопрогулки. Дубцова облачилась в льняной костюм, состоящий из белых шорт, топа и рубашки. Ее лук дополнила шляпа и сланцы Hermes. А вот ее родительница показала стройные ноги в платье в стиле бэби-долл.

«Доброе утро! Мы с мамой на завтрак. Меняются только наряды. Мальдивы же всегда неизменно прекрасны. Главное, чтобы не менялась погода», — написала звезда.

Поклонники удивились тому, насколько сильные у артистки гены. Многие отметили, что ее мама молодо выглядит и похожа с наследницей. «Какие стильные роскошные велосипедистки», «Ирочка, не только Мальдивы, но и вы неизменны», «С мамулей — две красавицы-подружки», «Мамуля, бесподобная дама», «Гены у вас прекрасные», «Молодцы девчонки!» — прокомментировали пост подписчики.

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