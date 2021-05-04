«До того, как уехали в отпуск»: Ирина Дубцова в костюме цвета весенней травы высадила пихту в своем саду

Певица запечатлелась во время работы во дворе своего особняка.

Известная вокалистка и автор песен Ирина Дубцова в эти дни отдыхает на Мальдивах. Звезда каждый год сбегает на курорты, чтобы спастись от мучающих ее приступов аллергии на цветение березы.

Перед тем, как уехать под пальмы, Ирина Дубцова вместе со своей семьей приняла участие в акции памяти и посадила во дворе своего особняка пихту.

«Мы присоединились к акции #СадПамятиДома и до того, как уехали в отпуск к пальмам, высадили эту пихту в память о наших родственниках, которые прошли всю войну», — написала в Instagram Ирина Дубцова.

Пост она сопроводила снимком, на котором позирует с лопатой. Для работы в саду певицы выбрала костюм цвета сочной весенней травы, состоящий из брюк и худи. Поклонники поблагодарили Ирину Дубцову за столь важный жест и сделали комплименты ее красоте.

«Ира, в сюжете «высадка культур», честно, намного самобытные и креативнее выглядите, нежели, «как все» — про Мальдивы», «Ирочка красавица, умница и очень талантливая. Обожаю тебя, девочка», «Ирочка, вы красивы всегда, независимо от наличия косметики», — высказываются в Сети.

Смотрите также