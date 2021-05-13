«Родители просто разъехались с сыном»: Бородина нашла истоки трагедии в Казани

11 мая в казанской школе № 175 произошла трагедия, которая унесла жизни семерых детей и двух педагогов. Бывший ученик заведения Ильназ Галявиев ворвался в школу, взорвал самодельную бомбу и открыл стрельбу. Отечественные звезды высказались по поводу произошедшего. Елена Ваенга рассказала о мнении своей мамы. Она считает, что людей, которые убивают детей, нужно отдавать на суд родителей.

Ксения Бородина попыталась найти истоки случившегося, заметив, что все подобные истории словно написаны под копирку: убийцы были тихими, незаметными, никто даже подумать не мог, что они способны на это. Однако это только на первый взгляд. В дальнейшем обычно выяснялось, что звоночки все-таки были.

«Родители стрелка из Казани просто разъехались с сыном, у которого стали проявляться проблемы поведения. Они не лечили, не искали выхода. Читатели его Telegram-канала тоже никуда не сообщили, что у него синдром Бога и желание убивать. Те, кто выдавал ему разрешение на оружие, не смутились его поведением и выдали документ на формальных основаниях. Продавца, у которого он купил 1000 патронов, не смутило это количество», — написала она в личном блоге.

Ксения также поразилась, что на трагедии так много желающих поймать хайп, пропиариться на чужом горе. И удивилась, насколько люди стали равнодушными, не замечая подчас очевидных вещей.

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