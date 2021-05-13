«Отдайте этих людей родителям»: Ваенга высказалась по поводу трагедии в Казани

Певица Елена Ваенга записала видеообращение к своим поклонникам в личном блоге. Со слезами на глазах артистка поведала о своих переживаниях и высказала мнение мамы по поводу трагедии в Казани.

Напомним, 11 мая, бывший ученик школы № 175 столицы Татарстана Ильназ Галявиев ворвался в школу, взорвал самодельную бомбу и открыл стрельбу по школьникам и учителям. По данным КП, погибли семеро детей и двое педагогов, несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

Елена Ваенга приняла боль пострадавших и их родственников, как свою. Она призналась, что из-за произошедшего не смогла найти в себе сил даже анонсировать собственный концерт. И передала беседу со своей мамой по поводу случившегося. Спросив родительницу ее мнение, как можно наказывать людей за преднамеренное убийство детей, она получила ответ: «Отдайте этих людей родителям. И пусть они сами вершат суд. Над ними суда уже не может быть».

Артистка подчеркнула, что это риторика и всего лишь мнение одного человека. Также она заметила, что ее сын учится в обычной школе, но туда не пускают никого, кроме учеников и сотрудников, даже родителей.

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