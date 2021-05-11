Нетребко в платье на тонких бретелях с модной прической «розетки» предстала на пати-террасе

Оперная певица сама приложила руку к обустройству этой зеленой зоны своей квартиры в Вене.

В тот момент, когда Юсиф Эйвазов пребывает в родном Азербайджане и готовит новый проект с Кириллом Туриченко, его жена Анна Нетребко веселится со своими друзьями в Австрии. В Вене у звездной четы есть квартира с выходом на крышу. Ее оперная дива превратила в настоящую пати-террасу. При этом артистка приложила руку к ее обустройству в прямом смысле слова.

Звезда сама подбирала интерьер и даже красила многие декоративные элементы, не боясь испачкаться. Сейчас здесь можно собрать довольно внушительную компанию в весьма комфортных условиях. Удобная мебель и зоны для отдыха способствуют этому.

На открытие своей пати-террасы Анна примерила белое платье мидакси с нежным цветочным принтом на тонких бретелях. И сделала актуальную прическу на прямой пробор «розетки». На вечеринке у Нетребко отметились друзья вместе с детьми.

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