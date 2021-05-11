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Сама как бриллиант: Ирина Пегова в алом платье-рубашке отметилась в ювелирном магазине

Звезда выпустила серию авторских украшений.

Сама как бриллиант: Ирина Пегова в алом платье-рубашке отметилась в ювелирном магазине
Ирина Пегова. Фото: Global look press.

Ирина Пегова в коллаборации с российским брендом выпустила серию ювелирных украшений. В основном это миниатюрные изделия из серебра и бронзы, инкрустированные бриллиантами, топазами и родонитами. А когда кольца, серьги и кулоны появились в свободной продаже, актриса сама наведалась за ними в магазин.

Для своего шопинга знаменитость выбрала алое платье-рубашку, где акцент на талии создавал пояс. Ирина сделала асимметричную укладку, собрав волосы в волнистый конский хвост.

Звезда пожаловалась, что слишком обожает украшения, чтобы часто появляться в подобных местах, ведь ей хочется купить все и сразу.

Отметим, что на алом цвете в своем луке остановила ранее свой выбор певица Алсу, которая примерила трендовую бейсболку. Эвелина Хромченко обещала, что этот головной убор станет настоящим хитом предстоящего лета.

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Ирина Пеговакрасивое платьеЭвелина Хромченко