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Есть где развернуться: Алсу в модном головном уборе устроила танцы с дочкой в собственной гардеробной

Певица и ее наследница Микелла предпочли расслабленный стиль.

Есть где развернуться: Алсу в модном головном уборе устроила танцы с дочкой в собственной гардеробной
Алу. Фото: instagram.com/alsou_a/

Алсу обнародовала в социальных сетях видеоролик, записанный в гардеробной ее особняка. На видео певица танцует со своей дочкой Микеллой Абрамовой в домашней расслабленной одежде.

В качестве яркого акцента она выбрала алую бейсболку, которая, по словам Эвелины Хромченко, стала хитом этой весны и предстоящего лета. Как заметила ведущая, чем миниатюрнее этот головной убор – тем вы будете выглядеть более модно.

Благодаря выложенному в Сеть ролику, поклонники артистки смогли не только оценить артистизм родственниц, познакомиться с их домашним стилем, но и понять, сколько обуви нужно звезде для счастья. Взору фолловеров предстали стеллажи с туфлями до самого потолка, которым могут позавидовать многие женщины.

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АлсуМикелла АбрамовЭвелина Хромченко