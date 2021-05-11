Есть где развернуться: Алсу в модном головном уборе устроила танцы с дочкой в собственной гардеробной

Алсу обнародовала в социальных сетях видеоролик, записанный в гардеробной ее особняка. На видео певица танцует со своей дочкой Микеллой Абрамовой в домашней расслабленной одежде.

больше по теме Брежнева показала на редком снимке старшую сестру, которая давно живет в Европе Певица поздравила родственницу с 44-летием.

В качестве яркого акцента она выбрала алую бейсболку, которая, по словам Эвелины Хромченко, стала хитом этой весны и предстоящего лета. Как заметила ведущая, чем миниатюрнее этот головной убор – тем вы будете выглядеть более модно.

Благодаря выложенному в Сеть ролику, поклонники артистки смогли не только оценить артистизм родственниц, познакомиться с их домашним стилем, но и понять, сколько обуви нужно звезде для счастья. Взору фолловеров предстали стеллажи с туфлями до самого потолка, которым могут позавидовать многие женщины.

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