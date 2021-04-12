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Как выглядит супермодный головной убор этой весны и предстоящего лета, показал Рогов

Стилист купил его в бюджетном магазине.

Как выглядит супермодный головной убор этой весны и предстоящего лета, показал Рогов
Александр Рогов. Фото: Михаил Фролов/ КП

Знаменитый стилист и телеведущий Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» показал головной убор, который в этом сезоне считается настоящим хитом. Он сочетает в себе сразу три острых тренда.

«Абсолютный must-have», — сказал про него эксперт и показал бейсболку.

Александр Рогов.
Александр Рогов. YouTube-шоу «Шоп-контент»/ youtu.be/GMH3Mes0_fM

Приобрел ее ведущий в бюджетном магазине за 1500 рублей. Кепки, по словам стилиста, сейчас очень актуальны. Кроме того, она обладает модным желтым цветом и на нее нанесен актуальный размытый рисунок «тай дай».

Напомним, Институт цвета Pantone назвал в этом году два самых модных оттенка: желтый и серый. Выбор специалистов был продиктован пандемией, временем, когда людям их жизнь кажется очень унылой (серый) и, в то же время, все жаждут солнца и тепла (желтый).

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