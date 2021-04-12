Как выглядит супермодный головной убор этой весны и предстоящего лета, показал Рогов

Знаменитый стилист и телеведущий Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» показал головной убор, который в этом сезоне считается настоящим хитом. Он сочетает в себе сразу три острых тренда.

больше по теме Советовал Рогов: Брежнева выгуляла в Дубае модную сумку хобо от бренда Prada Такие модели сейчас суперактуальны.

«Абсолютный must-have», — сказал про него эксперт и показал бейсболку.

Приобрел ее ведущий в бюджетном магазине за 1500 рублей. Кепки, по словам стилиста, сейчас очень актуальны. Кроме того, она обладает модным желтым цветом и на нее нанесен актуальный размытый рисунок «тай дай».

Напомним, Институт цвета Pantone назвал в этом году два самых модных оттенка: желтый и серый. Выбор специалистов был продиктован пандемией, временем, когда людям их жизнь кажется очень унылой (серый) и, в то же время, все жаждут солнца и тепла (желтый).

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