«Мои любимки»: Светлана Лобода запечатлела нежные объятия своих дочек на пляже

Светлана Лобода является одной из самых популярных певиц. Она каждый год ездит на гастроли и выпускает новые песни. Однако благодаря пандемии девушка смогла снизить темп работы и больше времени уделять семьей. Как известно, у нее подрастает 10-летняя дочка Евангелина от танцора Андрея Царя, а также малышка Тильда. Отца младшей дочки звезда скрывает. Однако поклонники подозревают, что им может быть фронтмен немецкой группы Тилль Линдеманн.

В этом году Лобода предпочитает часто ездить в отпуск. Она уже отдыха в январе. Этой весной певица снова уехала в Дубай с друзьями и дочками. Девушка наряжается на отдыхе в летние платья. Она ходит на вечеринки, а вот дней предпочитает загорать вместе с детьми. До сих пор артистка скрывает лицо Тильды. Однако она поделилась трогательным фото, на котором малышку обнимает ее сестра. Девочки сидели на пляже.

«Мои любимки», — написала звезда.

В руках у Евангелины были игрушки. По всей видимости, она играла сестрой в куклы. 21 мая Тильде исполнится три года. Не исключено, что певица устроит для нее праздник на курорте. А пока поклонники одарили наследниц Лободы комплиментами. Многие удивились тому, как они подросли. «Это очень мило», «Такая уже большая Тилля», «Моменты счастья», «Хочется лицо увидеть», «Хвостики у нее всегда классные», «Двойная мамина радость», — стали писать пользователи Сети.

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