Стройная блондинка: Тилля Линдеманна застали за свиданием с русской девушкой в столичном кафе

Личная жизнь звезд всегда волнует публику. Так уже много лет Светлана Лобода подогревает слухи, что у нее романтические отношения с немецким музыкантом Тиллем Линдеманном. При этом, когда девушку напрямую спрашивают о романе с фронтменом группы Rammstein, она заверяет, что не может говорить об этом из-за контракта. Сам немецкий артист не скрывает свою любовь к России. Он не раз давал концерты в Москве и даже перепел советский хит «Любимый город».

По всей видимости, недавно Тилль снова прилетел в Москву. Так вышло, что очевидцы заметили его в кафе в центре города. Примечательно, что за столиком он сидел не один, а в компании стройной блондинки. Русская девушка общалась с артистом. При этом на столике у них стояли бокалы. По словам очевидца, пару усадили за дальний столик, а рядом были расставлены таблички «Зарезервированно», чтобы никто не подходил близко. Он также отметил, что девушка говорила по-русски.

«Общались они, как и все обычные пары на свидании: улыбались, смеялись, сидели близко друг к другу. На деловую встречу это точно не было похоже. Кстати, Тилль все время был в темных очках, но не узнать его было невозможно», — рассказал источник изданию «Комсомольская правда».

Отметим, что личность спутницы солиста Rammstein осталась тайной. Однако было очевидным, что это не Лобода. Напомним, что ранее Тилль разведен. От первого брака у него есть дочки Неле и Мария-Луиза. У артиста уже есть внук. Однако в 58 лет музыкант продолжает очаровывать представительниц прекрасного пола.

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