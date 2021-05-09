«Спасибо за жизнь»: Юлия Проскурякова в солдатской пилотке и с георгиевской лентой на груди обратилась к ветеранам

В День Победы, 9 мая, звезды в своих соцсетях вспоминают о героических предках, поздравляют поклонников с этим великим праздником и благодарят доживших до этого времени фронтовиков за мир на земле.

Жена известного композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова присоединилась к словам благодарности. В Instagram супруга маэстро опубликовала пост, посвятив его ветеранам.

«С праздником Победы! Спасибо за жизнь, за мир», — лаконично высказалась Юлия Проскурякова.

Пост она проиллюстрировала собственным фото, на котором предстала в солдатской пилотке с красной звездой и георгиевской ленточкой на груди.

Стоит отметить, что в этом образе молодая женщина выглядит довольно органично. Юлия Проскурякова уже не раз доказывала, что она – мастер перевоплощения. Она давно тяготеет к актерскому искусству. И именно поэтому поступила на театральные курсы в ГИТИС.

«Красиво! Юля, вам идет», «Юля, вам подходит любой наряд, вы в любом наряде выглядите шикарно. С праздником! С Днем Победы вас и вашу семью, красавица», — отозвались на публикацию Проскуряковой ее поклонники.

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