«Бессмертный полк» от Teleprogramma.pro: Бузова, Воробьев и другие звезды показали редкие фото своих ветеранов

Историю великой победы написали наши бабушки и дедушки. 9 Мая весь мир вспоминает о Великой Отечественной войне.
Teleprogramma.pro попросила Инну Маликову, Ольгу Бузову, Викторию и Антона Макарских и Алексея Воробьева рассказать о своих членах семьи, которые прошли ВОВ.
Это вторая часть материала, в первой части трогательными семейными историями поделились Ирина Дубцова, Влад Соколовский, Юлия Паршута и Юлия Савичева.
Инна Маликова, певица, телеведущая
«Мы всегда будем помнить подвиг наших дорогих бабушек и дедушек и обязательно рассказывать о них детям.
Мой дедушка по линии отца, Федор Михайлович Маликов, прошел всю войну, он служил в танковых войсках. Награжден медалью за освобождение Сталинграда, медалью «За отвагу», медалью за освобождение Праги, медалью за взятие Вены и освобождение Будапешта, а также тремя Орденами Красной Звезды.
Победу Федор Михайлович встретил в Европе».
Ольга Бузова, певица, телеведущая
«В нашей семье история бережно хранится и передается из уст в уста история подвигов. Один из моих предков — Яков Лукин прошел всю войну до Берлина. Он служил в пехоте, вернулся с открытой формой туберкулеза и умер в 1956 году, а другой — Тимофей Максимов в чине мичмана воевал в Кронштадте.
Прадедушка по папиной линии Иван Лосев воевал танкистом и капитуляцию фашистов встретил в Праге в чине подполковника. Папа рассказывал, что однажды ему удалось примерить дедов китель, увешанный орденами. Говорит, что для ребенка он был ужасно тяжелым…
Еще один мой прадедушка — Иван Семенович работал водителем на «Дороге жизни» — единственной транспортной магистрали через Ладожское озеро, которая связывала с 12 сентября 1941 года по март 1943 года блокадный Ленинград со страной. Потом все время плакал, когда слышал песню «Ладога, моя Ладога…».
А прадедушка — Калугин Семеен Андреевич или, как его ласково называли Сеня, (это папа моей бабушки) попал в плен к фашистам на Украине, бежал, был ранен. Потом работал комбайнеером уже на освобожденной территории.
Но не только мужчины нашей семьи воевали, женщины тоже прошли войну.
Больше всего меня тронул рассказ бабушки Аллы. В то время она была в детском доме на Лесном проспекте. Но самые страшные воспоминания связаны не с ужасом бомбежек, а с бутылкой рыбьего жира. Ее привез с фронта отец Аллы и попросил воспитательницу разделить на всех детей.
Моя другая прабабушка — Антонина Назарова работала в блокадном Ленинграде мотальщицей катушек для подводных лодок, а прабабушки Мария Павловна и Нина Павловна находились все 872 дня блокады в Ленинграде: рыли окопы, работали у станков на Кировском заводе почти под носом у немцев!
Когда мне становится очень трудно или страшно, моя бабушка Алла утешает меня, говорят: «Олечка! Главное, чтобы не было войны! Счастье — это мирное небо над головой! Все остальные трудности можно преодолеть».
И я ей верю, от всего сердца! Спасибо всем Героям, низкий Вам поклон от живущих сегодня!»
Виктория Макарская, певица
«Я могу поблагодарить за победу своего любимого дедушку Николая Ивановича Морозова.
Помню, как после парада, он снимал ордена и медали, в обычной майке садился за стол, прикрывал глаза рукой, чтобы мы, малыши, не пугались его слез, и долго сидел один. Тихо плакал.
Так было всегда, когда наступал этот День.
Бабуля рассказывала, что у деда все тело в осколках, врач побоялся их трогать. А мне маленькой было так интересно. Я часто просила разрешения потрогать осколки.
Дедушка плакал, пил водку и снова плакал…
«Разве же это осколки, Викуля? Вот в сердце — осколки. А это так, ерунда, просто железки, трогай, не жалко…»
С Днем Победы, родные!!!»
Антон Макарский, актер, певец
«На фронте был прадедушка Яков Львович Каплан.
Бабушка Ася 3 (!) раза получала похоронку на деда. И не верила, что он погиб. Ей пришло письмо от знакомого, что в санитарном поезде, он, кажется, видел Яшу. Полностью парализованного, контуженного: «Ася, его можно узнать только по глазам!»
Санитарный поезд шел через Екатеринбург, где бабушка была в эвакуации. Она жила с двумя маленькими детьми Мишей (6 лет) и (Леней, полтора года), и еще с козой Зинкой, которая помогла им выжить.
Бабушка вышла на станцию и велела Мише кричать изо всех сил, что есть мочи, чтобы отдали папу!
Дедушка, будущий Народный артист России, вспоминает, что орал и плакал так, что начальник поезда отдал раненого деда Яшу без документов, вопреки всем правилам. Погрузили его на санки и повезли домой.
Бабушка выходила деда. Сначала он начал шевелить пальцами, потом, постепенно, начал ходить. После войны у них родилось еще двое детей: сын Боря и доченька Дина.
Прадед Яша воспитывал меня, поэтому я никогда не оставляю в тарелке еду, и доедаю крошки хлеба со стола, собирая их рукой так, как это делал переживший голод и войну дедушка Яша».
Алексей Воробьев, певец
«Мой прадед, Подугольников Егор Иванович, был призван из Казахстана. Туда всю семью выслали из Петербурга в 1935 году.
У прадеда был особый пиджак, который он всегда надевал 9 Мая, чтобы пройти в строю ветеранов по площади.
Вернувшись с фронта он говорил о войне лишь в День Победы.Обычно молчал, зато красноречиво говорили его медали. Бабушка расставляла их у икон по углам дома.
А на 9 Мая все соседи собирались в палисадниках за большими праздничными столами, он рассказывал о войне. И это была традиция — в день Победы он говорил о Питере…
Рассказывал, как добился перевода на линию обороны Ленинграда. Чтобы попасть в свой родной город, сел за руль одной полуторки, которая шла через Ладогу.
Это был первый рейс после 7 лет разлуки.
Все награды были похоронены с ним в 1975 году».