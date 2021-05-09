«Бессмертный полк» от Teleprogramma.pro: Бузова, Воробьев и другие звезды показали редкие фото своих ветеранов

Историю великой победы написали наши бабушки и дедушки. 9 Мая весь мир вспоминает о Великой Отечественной войне.

Teleprogramma.pro попросила Инну Маликову, Ольгу Бузову, Викторию и Антона Макарских и Алексея Воробьева рассказать о своих членах семьи, которые прошли ВОВ.

Это вторая часть материала, в первой части трогательными семейными историями поделились Ирина Дубцова, Влад Соколовский, Юлия Паршута и Юлия Савичева.

Мой дедушка по линии отца, Федор Михайлович Маликов, прошел всю войну, он служил в танковых войсках. Награжден медалью за освобождение Сталинграда, медалью «За отвагу», медалью за освобождение Праги, медалью за взятие Вены и освобождение Будапешта, а также тремя Орденами Красной Звезды.

«Мы всегда будем помнить подвиг наших дорогих бабушек и дедушек и обязательно рассказывать о них детям.

«В нашей семье история бережно хранится и передается из уст в уста история подвигов. Один из моих предков — Яков Лукин прошел всю войну до Берлина. Он служил в пехоте, вернулся с открытой формой туберкулеза и умер в 1956 году, а другой — Тимофей Максимов в чине мичмана воевал в Кронштадте.

Прадедушка по папиной линии Иван Лосев воевал танкистом и капитуляцию фашистов встретил в Праге в чине подполковника. Папа рассказывал, что однажды ему удалось примерить дедов китель, увешанный орденами. Говорит, что для ребенка он был ужасно тяжелым…

Еще один мой прадедушка — Иван Семенович работал водителем на «Дороге жизни» — единственной транспортной магистрали через Ладожское озеро, которая связывала с 12 сентября 1941 года по март 1943 года блокадный Ленинград со страной. Потом все время плакал, когда слышал песню «Ладога, моя Ладога…».

А прадедушка — Калугин Семеен Андреевич или, как его ласково называли Сеня, (это папа моей бабушки) попал в плен к фашистам на Украине, бежал, был ранен. Потом работал комбайнеером уже на освобожденной территории.

Но не только мужчины нашей семьи воевали, женщины тоже прошли войну.

Больше всего меня тронул рассказ бабушки Аллы. В то время она была в детском доме на Лесном проспекте. Но самые страшные воспоминания связаны не с ужасом бомбежек, а с бутылкой рыбьего жира. Ее привез с фронта отец Аллы и попросил воспитательницу разделить на всех детей.

Моя другая прабабушка — Антонина Назарова работала в блокадном Ленинграде мотальщицей катушек для подводных лодок, а прабабушки Мария Павловна и Нина Павловна находились все 872 дня блокады в Ленинграде: рыли окопы, работали у станков на Кировском заводе почти под носом у немцев!

Когда мне становится очень трудно или страшно, моя бабушка Алла утешает меня, говорят: «Олечка! Главное, чтобы не было войны! Счастье — это мирное небо над головой! Все остальные трудности можно преодолеть».

И я ей верю, от всего сердца! Спасибо всем Героям, низкий Вам поклон от живущих сегодня!»

