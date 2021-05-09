«Мирного неба нам всем!»: Игорь Николаев показал раритетное фото своего деда-фронтовика

9 мая наша страна отмечает великий праздник – День Победы. Ленты обычных людей и звезд в соцсетях наполняются раритетными снимками, на которых запечатлены деды и прадеды тех, кто не знает, что такое война.

Живущие сегодня хранят память о героях-фронтовиках – в каждой семье обязательно есть тот, кто отвоевал победу в далеком 1945 году.

Своего деда, фронтовика показал поклонникам известный композитор Игорь Николаев. Он поделился в Instagram фото, на котором держит в руках раритет – архивный снимок близкого родственника.

«Мой дед Николаев Иван Николаевич прошел всю войну и закончил ее в Берлине! С Днем Победы! Урааа! Мирного неба нам всем!» — написал под снимком маэстро.

Поклонники Игоря Николаева поблагодарили его за память о героических предках и отметили удивительную схожесть композитора с дедом.

«Ой, вы даже похожи с дедом. С Днем Победы! Мирного неба!», «С Днем Победы! Одно лицо», «Внук похож на дедушку», «С Днем Великой Победы! Спасибо деду за мирное небо! За жизнь!» — высказываются в Сети.

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