«Надя, улыбайся»: Татьяна Навка сводила дочку в нежно-розовом платье в зоопарк на курорте

Татьяна Навка уже длительное время счастлива в браке с Дмитрием Песковым. У пары подрастает дочка Надежда. Девочка пошла по маминым стопам и занимается фигурным катанием. Более того, она изучает несколько языков, занимается балетом и музыкой. Этим летом ей исполнится семь лет. Минувшей зимой наследница спортсменки много трудилась, поэтому весной Навка отправилась в отпуск с Надей и дочкой от прошлых отношений Сашей Жулиной.

Поклонники отмечают, что девочки многое унаследовали от мамы. При этом младшая наследница больше пошла в папу. Фигуристка редко делится кадрами с курорта. Однако 8 мая она сводила младшую дочку в зоопарк. Девочка была облачена в нежно-розовое платье с многоярусной юбкой. Ее волосы были собраны в хвостик. Наряд цвета Барби подчеркнул ее загар. Наследница Навки смогла подержать на руках змею. Однако это вызвало у нее испуг, а не радость.

«Надя, улыбайся», — попросила ее мама.

Позже девочка смогла увидеть тукана, попугаев, пираний и даже покормила ленивца. Малышка осталась под впечатлением от зоопарка, где все животные находятся либо в больших вольерах, либо свободно передвигаются по территории.

А поклонники отметили, что Надя подросла. Многие одарили дочку Навки комплиментами. «Такая славная девочка», «Вот это выражение эмоций», «Малышка, испугалась», «Как она рискнула взять на руки змею», «Очень красивая и воспитанная малышка», «Какая принцесса», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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