«Две красивые девочки»: Навка оделась в одной цветовой гамме с младшей дочкой для вечеринки

Фигуристка отправилась на семейный праздник к сестре, которая отмечает день рождения дочки. Жена Дмитрия Пескова по такому случаю нарядилась вместе с наследницей.

Татьяна Навка привыкла к тому, что находится под пристальным вниманием публики. Фигуристка любит наряжаться. Для каждого выхода в свет она старается подобрать идеальный аутфит. Обычно спортсменка позирует на красных дорожках и блистает на светских раутах. Но из-за пандемии она стала реже появляться на подобных мероприятиях. Жена Дмитрия Пескова путешествует и участвует в съемках телепередач.

Однако порой Навка посещает праздники, которые устраивают ее друзья. Недавно она сама отметила свой день рождения. Теперь в семье фигуристки снова праздник. У ее сестры Натальи есть дочка Даша, которая 16 апреля исполнилось три года. По такому случаю семья устроила вечеринку. Татьяна облачилась в атласное платье пудрового цвета. В одной гамме с ней было платье и у ее дочки Надежды. Шестилетняя девочка предстала в блестящем наряде с пудровыми пайетками. Они запечатлелись вместе в машине.

«Две красивые девочки. Надюшь, куда мы едем?» — спросила Навка наследницу. «На Дашин день рождения. Моя двоюродная сестра», — пояснила она. «Мы красиво нарядились, едем Дашу поздравлять», — похвасталась фигуристка.

Поклонники восхитились тем, как скромно ведет себя Надя. И это при том она уже приносит домой медали с соревнований по фигурному катанию. Также получила комплименты и Татьяна. Она подобрала элегантный образ для семейного праздника. «Да, красотки», «Надюша, скромница», «Какие роскошные», «Иногда нужно так наряжаться», «Словно на бал», «Принцессы», — прокомментировали пост подписчики.

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