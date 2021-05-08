Саша в маму, Надя — в папу: Татьяна Навка запечатлела загоревших дочерей на отдыхе

Татьяна Навка привыкла неустанно работать. Хоть она уже не принимает участие в соревнованиях, девушка выступает на льду. Она создает собственные шоу, чтобы радовать публику. К тому же, в прошлом году девушка снималась в «Ледниковом периоде» и тренировала не только дочку Надежду, но и других детей в собственной школе фигурного катания. Однако этой весной она устроила себе долгожданный отпуск.

Навка вместе с семьей отдыхает в теплых краях. Не исключено, что она приехала на Мальдивы, которые стали одним из самых популярных мест отдыха у звезд. Компанию ей составляет не только шестилетняя Надежда, рожденная от Дмитрия Пескова, но и 21-летнюю Сашу, которая родилась в первом браке спортсменки с Александром Жулиным.

8 мая Татьяна решила поделиться редким фото с наследницами. Она запечатлела их на отдыхе за столом. Саша в черном платье в горох что-то показывала сестре в телефоне. Они успели загореть за время отпуска.

«Сестрички», — ласково написала спортсменка.

Поклонники не только восхитились красотой девушек. Многие стали обсуждать их черты лица. «Танечка, какие они у тебя славные», «Как же Александра похожа на вас. Я даже сначала подумала, что это вы рядом с Наденькой», «На фото я перепутала вас, Татьяна. А это две дочки», «Старшая очень похожа на маму», «Саша, здесь очень на вас похожа», «Красотки! Такие нежные и милые! Очень трогательный снимок», «Младшая в папу», — прокомментировали пост подписчики.

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