«Не делают фигуру идеальной»: Лорак в зауженных брюках и белой рубашке подчеркнула свои изъяны

Певица пришла на премию Вest Style Awards, где предстала в классическом наряде, который оценила стилист Элла Маковей. Она посчитала образ неудачным.

Ани Лорак для многих поклонников давно является примером женственности и стиля. Певица много лет выступает на сцене, поэтому умеет подбирать себе яркие образы. Для выступлений она всегда подбирает платья в пол или изящные комбинезоны со стразами. А вот в обычной жизни девушка любит носит монохромные образы или наряды в классическом стиле. Так на днях она появилась на гала-ужине в блузке с «острыми» плечами и кожаных лосинах.

А вот 28 апреля Лорак побывала на премии Вest Style Awards. На этот раз девушка предпочла облачиться в зауженные брюки и белоснежную рубашку оверсайз с вырезом. Босоножки на каблуке дополнили ее аутфит. Наряд был удобным, но блузка имела драпировку, поэтому выглядела мятой. Поклонники были удивлены таким выбором артистки. Сама Каролина ( настоящее имя звезды, — «Прим. ред) смогла увидеться с друзьями и получила одну из наград.

«Девочки встретились, поболтали, получили свои награды. Мы — сила! Лучшие!» — похвасталась она.

Для портала Teleprogramma.pro образ Лорак для светского раута оценила стилист Элла Маковей. Она посчитала, что девушка визуально испортила фигуру.

«Не могу сказать, что это один из удачных образов певицы. Вариации на тему белой мужской сорочки и черных брюк, действительно, один из излюбленных приемов на официальных мероприятиях. Но в данном комплекте „сложносочиненная“ манера добавить рубашке объема играет против стройности певицы. Облегающие брюки также не делают фигуру идеальной, а неудачная посадка подчеркивает все изъяны. Прием контрастного разделения фигуры по горизонтали (черный низ, белый верх) идет девушкам гаминного типажа. Все дело в пропорциях. В этом аутфите они не очень удачные. Укороченные брюки и туфли в тон не всегда работают на „удлинение ног“. С этой ролью справились бы прямые брюки или „палаццо“, закрывающие обувь. Но, возможно, певица и не ставила перед собой такой задачи», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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