«Слава Богу, что живой»: Тодоренко показала, как выглядит Топалов после госпитализации

Регина Тодоренко еще недавно шутила на шоу «Маска». Она примеряла разные образы, общалась с коллегами и отгадывала, кто прячется в костюмах. Но после финала проекта девушка угодила в больницу. Примечательно, что телеведущая публикует фото в соцсети, но не говорит, что с ней произошло. Еще больше всех удивило, что вслед за ней госпитализировали и мужа Влада Топалова. По всей видимости, пока за их маленьким сыном Михаилом приглядывают родственники.

Спустя сутки Тодоренко навестила супруга в больничной палате. Она даже сделала с ним фото. Телеведущая была в футболке и без макияжа. При этом в ее ушах сверкали крупные серьги с камнями. Влад выглядел менее радостным. У него появились круги под глазами. Артист лежал под капельницами.

«Слава Богу, что живой. Я люблю тебя! В горе и в радости, в болезни и в здравии. Я с тобой!» — написала Регина.

На этот раз многие поклонники заподозрили ее в хайпе. Девушку стали обвинять в том, что она специально утаивает причину госпитализации, чтобы поднять интерес к себе в соцсетях. Поведение телеведущей многих даже разозлило. «Зачем выставлять подобные посты, если нет пояснения, что же произошло на самом деле? Для хайпа?!», «Чтобы все спрашивали, молчите?», «Похоже, так и не узнаем что случилось!!! Возможно, нужна просто активность подписчиков», — стали писать подписчики.

Добавим, что также на днях оказалась в больнице Ольга Бузова. Ее прооперировали, а затем поместили в реанимацию. Ни родственники, ни представители звезды пока не говорят, что с ней произошло.

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