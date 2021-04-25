«Уберите от меня эту сумасшедшую»: Филипп Киркоров отчитал Регину Тодоренко во время шоу «Маска»

Одиннадцатый выпуск шоу «Маска» состоялся в это воскресенье, 25 апреля, на телеканале НТВ. Финал совсем близок, в проекте осталось пять участников и каждый из них – на вес золота.

После выступления Змеи, к которой особо благоволит председатель судейской коллегии Филипп Киркоров, он, как обычно, рассыпался в комплиментах вокалистке, называя ее роскошной и обожаемой. Поп-король еще раз повторил, что Змея достойна победы в шоу «Маска».

«Не верьте ему Змея, вы нужны ему для мази от радикулита», — встряла Регина Тодоренко.

Стоит отметить, что на этот раз на шоу «Маска» она появилась в образе мексиканской художницы Фриды Кало.

«Господи, уберите от меня эту Фриду сумасшедшую, — закричал Филипп Киркоров. — Приклеила себе эти брови сросшиеся и стала другим человеком!»

Напомним, поп-король так очарован Змеей, что пообещал на ней жениться, независимо от того, кто окажется под маской.

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