Сумка от Юдашкина, посуда от Нетребко: Киркоров похвастался горой подарков, врученных ему на 54-летие

Знаменитые гости не забыли про презенты для детей.

Филипп Киркоров отметил свое 54-летие. И, хотя дата была вовсе не круглой, король российской эстрады не удержался и организовал шумную вечеринку. Распаковывать подарки он стал на следующий день, сняв все это на камеру.

В личном блоге певец показал, как выглядит лестница, ведущая в его особняк. Она вся оказалась заставленной цветами. Внутри дома картина оказалась не менее впечатляющей – вокруг располагались просто горы подарков от друзей и близких.

Филипп Бедросович пришел в восторг от брендовой сумочки Валентина Юдашкина трендового оттенка спелой тыквы.

«Возьму с собой на «Евровидение» баллы собирать!» — заявил он.

Увидев набор хрустальной посуда от Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, он не сдержал эмоций. «Какая красота! Как изысканно!» — прокомментировал певец. Продюсер Александр Достман и его жена адвокат Ида Достман тоже подарили изысканный хрусталь. Модельер Игорь Гуляев – розовый пуховик со своим логотипом.

«Самым классным» Киркоров назвал подарок Иосифа Пригожина и Валерии, которые преподнесли ему две огромные фигуры из надувных шаров в виде персонажей нового клипа артиста с Maruv под названием Komilfo.

Не забыли гости и про детей Филиппа Аллу-Викторию и Мартина, которым досталось несколько сумок с самыми разнообразными игрушками.

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