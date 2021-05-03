Пир на весь мир: Киркоров устроил грандиозную вечеринку в честь своего 54-летия и финала «Маски»

Филипп Киркоров в последний день апреля принимал поздравления по случаю своего 54-летия. Но этот день певец провел в кругу самых близких, признавшись, что это – самое ценное. Дети музыканта организовали папе множество подарков и сюрпризов.

Однако, отказываться от масштабной вечеринки в честь своего дня рождения Киркоров не стал. И решил совместить сразу два события – свои именины и финал музыкального шоу «Маска», где он был председателем жюри. Филипп закатил пир на весь мир в клубе Soho Country, куда созвал весь свет отечественного шоу-бизнеса.

Яна Рудковская, Ольга Бузова, Лолита Милявская, Игорь Гуляев, Валерия и Иосиф Пригожин, Little Big, Николай Басков, Сергей Филин и многие другие знаменитости от души повеселились на вечеринке у Филиппа Киркорова.

И, конечно же, участники телепроекта «Маска» на НТВ, правда, без своих оригинальных костюмов. Хэдлайнером музыкальной части вечеринки стал певец Джонни, который победил во втором сезоне шоу на НТВ. Он выступал в костюме Крокодила и для жюри и многих поклонников шоу был настоящей темной лошадкой – вариантов о том, что в костюме яркой рептилии, не было ни у кого.

Смотрите также