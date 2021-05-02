«Будто в морковный сок добавили сливки»: как выглядит модное платье для полных, которое советовала Хромченко

На «Модном приговоре» для располневшей и недовольной своим внешним видом героини по имени Илона подобрали актуальное платье, от которого пришла в восторг не только она и ее подруга, но и ведущие проекта.

«Какая ты красивая! Я тебя не узнаю!» — удивилась приятельница участницы проекта. «В вас такое необыкновенное сочетание сейчас: невинности и дерзкости», — прокомментировал Александр Васильев.

У Эвелины Хромченко особые эмоции вызвал цвет наряда – разбеленно-оранжевый, который сейчас считается очень сильным трендом. «Как будто бы в морковный сок добавили сливки», — поэтично описала стилист оттенок и посоветовала присмотреться к наряду, ведь он мог поднять настроение у кого угодно. Как у хозяйки облачения, так и у людей, которые любовались ей.

Платье, представленное на подиуме Первого канала, имело также другое неоспоримое преимущество – за счет летящей ткани и достаточного объема оно отлично скрывало лишний вес и придавало корпулентной фигуре Илоны легкости. Кроме того, наряд был украшен трендовым воланом по подолу и имел модные рукава-буфы.

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