«С такой бусечкой»: Арсений Шульгин поделился трогательными кадрами с крещения внучки Валерии

Сын певица и его жена Лиана решили не ждать, когда ребенку исполнится год. Они совершили таинство 3 мая.

Как известно, у певицы Валерии есть дети, которые давно выросли. В прошлом году женился ее младший сын Арсений Шульгин. Он зарабатывает с юного возраста, поэтому сам оплатил пышное торжество. Избранницей бизнесмена стала Лиана Волкова, которая потом взяла его фамилию. Примечательно, что 1 января влюбленные стали родителями. Теперь они заботятся о дочке Селин. Валерия часто нянчится со своей внучкой, а недавно малышку познакомили с ее прабабушкой.

Пока Арсений и Лиана предпочитают скрывать лицо ребенка, но заверяют, кто кроха похожа на отца, а также на Валерию. Только на днях девочке исполнилось четыре месяца. родители решили больше не ждать и устроили крещение 2 мая. Шульгин запечатлел, как его жена на руках держала кроху, пока они ехали в машине. Селин нарядили в крестильную рубашку со шлейфом, а также надели на голову льняную шапочку.

Позже уже у храма подруга невестки Валерии Анастасия запечатлела счастливую маму с малышом на руках. Девушка облачилась в платье кремового цвета и тренч в клетку. На ее голове был белоснежный платок. Она улыбалась, держа малышку на руках.

«Сегодня встретилась и познакомилась с такой бусечкой — Селиночкой. Показывать вам ее не буду! Только я ее видела и Лиана», — отметила Настя.

Но не она стала крестной мамой, а сестра Лианы Марьяна. А вот крестным папой выступил друг Арсения Ник Беляев. Для такого ответственного события Марьяна выбрала белоснежное силуэтное платье с воротником. Голову она покрыла платком в тон. Трогательными кадрами из церкви поделился сын Валерии. Смогла ли присутствовать сама певица на таинстве неизвестно, так как накануне она веселилась на празднике у Филиппа Киркорова.

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