«Писк сезона»: Седокова вслед за Бузовой умело подобрала жакет в трендовом зеленом оттенке

Васильев рекомендовал присмотреться к нарядам этого цвета на «Модном приговоре».

Зеленый цвет в одежде и аксессуарах этой весной стал необычайно популярен. Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала признался, что сам не отказал себе в удовольствии примерить рубаху в этом колоре.

«Пришедшая с Востока мода на зеленый цвет сейчас очень популярна. И жакет зеленого цвета — писк сезона», — заметил ведущий проекта.

В актуальной вещи на передаче о моде и стиле, к слову, появлялась Ольга Бузова, которая всегда внимательно следит за трендами. Позже практически в таком же облачении, но более флуоресцентного оттенка представала на шоу «Контакты» и Анна Седокова. Обе звезды выбрали образы из брючной группы.

Отметим также, что ранее тренд на зеленый поддержали такие звезды, как Наталья Водянова, Ксения Бородина, Александр Рогов.

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