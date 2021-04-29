10 лет со дня свадьбы Уильяма и Кейт: как живут королевичи
Видео
Три упражнения для массажа лица, чтобы убрать мешки под глазами
Видео

«Писк сезона»: Седокова вслед за Бузовой умело подобрала жакет в трендовом зеленом оттенке

Васильев рекомендовал присмотреться к нарядам этого цвета на «Модном приговоре».

«Писк сезона»: Седокова вслед за Бузовой умело подобрала жакет в трендовом зеленом оттенке
Анна Седокова. Фото: Global look press

Зеленый цвет в одежде и аксессуарах этой весной стал необычайно популярен. Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала признался, что сам не отказал себе в удовольствии примерить рубаху в этом колоре.

«Пришедшая с Востока мода на зеленый цвет сейчас очень популярна. И жакет зеленого цвета — писк сезона», — заметил ведущий проекта.

В актуальной вещи на передаче о моде и стиле, к слову, появлялась Ольга Бузова, которая всегда внимательно следит за трендами. Позже практически в таком же облачении, но более флуоресцентного оттенка представала на шоу «Контакты» и Анна Седокова. Обе звезды выбрали образы из брючной группы.

Отметим также, что ранее тренд на зеленый поддержали такие звезды, как Наталья Водянова, Ксения Бородина, Александр Рогов.

Смотрите также

Тэги

Александр ВасильевАнна Седоковамодный жакетМодный приговор