Татьяна Буланова в силуэтном платье из парчи с перьевой оторочкой восхитила Анну Семенович

Татьяна Буланова поддержала тренд на парчу, выбрав для своего концертного образа платье из этого роскошного материала. Наряд оказался силуэтным белым с золотистыми узорами и перьевой оторочкой по подолу.

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Образ артистки впечатлил многих ее поклонников, которые поспешили отметиться в комментариях блога знаменитой блондинки. Не смогла остаться в стороне и коллега Татьяны Анна Семенович, выразив свой восторг «лайком» и многочисленными знаками эмодзи в виде сердечек под обнародованным фото певицы в Сети в красивом платье.

О тренде на парчу, а также другие роскошные материалы ранее рассказывала Эвелина Хромченко в программе Первого канала «Модный приговор». Актуальны также гобелен, жаккард, бархат и шелк, а также ткани, отливающие серебром и золотом.

В таких облачениях женщины априори выглядят шикарно и дорого. Не случайно Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле», продумывая образ для героини, выбрал для нее юбку из парчи. Он заметил, что в ней девушка сразу приобрела статусность.

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