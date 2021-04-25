«Умопомрачительная!»: Рогов показал модную юбку, в которой любая женщина будет выглядеть дорого

Ее можно миксовать как с классическими блузками, так и с трикотажными кофтами.

В этом сезоне наряду с обычным трикотажем и вещами «а-ля бабушка связала», вошли в моду наряды из дорогих тканей вроде парчи, бархата, шелка, жаккарда, гобелена.

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» выбрал для героини своего проекта юбку как раз из такого материала. Практически любая модница будет выглядеть в ней не только суперактуально, но и по-настоящему дорого.

«Умопомрачительная юбка из парчи! С невероятной драпировкой! Это та самая современная юбка, которая поможет посмотреть на себя новыми глазами», — сказал Рогов.

Волан, который идет по всей вертикали юбки, к тому же визуально вытягивает силуэт и стройнит фигуру. Александр подобрал к ней сразу несколько ярких вещей: актуальную розовую блузку, салатовые туфли-лодочки и сумку-костет цвета «электрик-блю». Все эти вещи обошлись ведущему в магазине одежды в 58 529 рублей.

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