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Для полных и модных: Хромченко показала костюм оттенка «Тиффани», который стройнит

Наряд визуально вытягивает силуэт, делая фигуру более тонкой.

Для полных и модных: Хромченко показала костюм оттенка «Тиффани», который стройнит
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Эвелина Хромченко представила на подиуме шоу «Модный приговор» брючный костюм оттенка «Тиффани», который сейчас очень актуален, это разновидность бирюзового в его более нежном варианте.

Героиня проекта пришла в восторг от своего вида. «Это шикарно! Это необыкновенное изменение!» — сказала про себя она. Александр Васильев согласился, что участница программы очень красивая.

Хромченко показала костюм оттенка «Тиффани», который стройнит
Хромченко показала костюм оттенка «Тиффани», который стройнит. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

При этом на ней не было ничего сверхъестественного, львиную долю впечатлению задавали именно цвета одежды и аксессуаров: оттенок «Тиффани» на костюме и актуальном полупрозрачном худи под жакетом, а также оранжевые тона на сумке, очках и серьгах. Женщина, благодаря им, сразу стала выглядеть более жизнерадостной и яркой.

По мнению Эвелины Хромченко, брючные однотонные костюмы с полуприлегающими силуэтами, как на подиуме, а также оверсайз, — это отличная идея для пышных модниц. Они зрительно вытягивают фигуру, показывая ее в более стройном виде.

Говорила ведущая и про худи, которые сейчас в тренде. Стилист убеждена, что они всегда молодят внешность в составе комплектов.

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брючный костюмМодный приговорЭвелина Хромченко