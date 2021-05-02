«Это мамочка раскрашивала»: Максим Галкин показал пасхальное яйцо дизайна Аллы Пугачевой

В праздник Пасхи многие знаменитости поздравляют в соцсетях своих поклонников и близких, демонстрируя главные атрибуты этого воскресенья – куличи и крашенные яйца.

Поддержала тренд на создание праздничного настроения и семья Аллы Пугачевой. Утром Алла Борисовна поделилась в Instagram видео, на котором запечатлела близнецов Гарри и Лизу, читающих наизусть пасхальные стихотворения.

А Максим Галкин показал в Instagram фото Гарри и Лизы с пасхальной корзинкой и куличом.

Чуть позже звездный отец продемонстрировал в сторис, какой подарок для него приготовил сын Гарри. Мальчик креативно подошел к вопросу. Гарри немного апгрейдил пасхальное яйцо, разукрашенное рукой Примадонны. Наследник знаменитого семейства, приклеил к яйцу клювик и глазки и повязал ему платочек. Получился вполне себе оживленный предмет, если немного пофантазировать.

«Гарри, это делал?» — спрашивает за кадром Максим Галкин. «Это я тебе сделал цыпленка. Это мамочка яичко раскрашивала. А я тебе добавил. И вот цыпленка сделал», — объяснил семилетний Гарри.

Звездный отец дал понять, что ему очень понравилось, как сын «доработал» то, что сделала его мама. Максим Галкин оценил креативный подход Гарри и похвалил наследника за находку.

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