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«Светлый день»: Галкин запечатлел двойняшек Гарри и Лизу на кухне с пасхальной корзинкой и куличом

Дети Примадонны отечественного шоу-бизнеса поздравили всех с Пасхой.

«Светлый день»: Галкин запечатлел двойняшек Гарри и Лизу на кухне с пасхальной корзинкой и куличом
Дети Аллы Пугачевой - двойняшки Гарри и Лиза. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

На личной страничке микроблога шоумен Максим Галкин поделился свежими кадрами, запечатлев семилетних двойняшек Гарри и Лизу на кухне в подмосковном особняке в деревне Грязь. Дети Аллы Пугачевой поздравили всех с Пасхой. В кадре они предстали с пасхальной корзинкой и куличом.

К тому же, малыши отрепетировали поздравления, обратившись ко всем верующим и православным. Сам Максим Галкин остался за кадром, выступив автором видеоролика. Двойняшки пожелали всем здоровья, счастья и мира.

«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити», — пропел Гарри.

«Великий праздник

Дар небес
Христос воскрес, Христос воскрес!
Повсюду колокольный звон,
Благую весть разносит он.
Пусть в мире царствует добро!
В сердцах у всех живет оно,
И в это светлый день счастливый,

Все души будут пусть красивы», — вторит за братиком Лиза.

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