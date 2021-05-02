«Светлый день»: Галкин запечатлел двойняшек Гарри и Лизу на кухне с пасхальной корзинкой и куличом

Дети Примадонны отечественного шоу-бизнеса поздравили всех с Пасхой.

На личной страничке микроблога шоумен Максим Галкин поделился свежими кадрами, запечатлев семилетних двойняшек Гарри и Лизу на кухне в подмосковном особняке в деревне Грязь. Дети Аллы Пугачевой поздравили всех с Пасхой. В кадре они предстали с пасхальной корзинкой и куличом.

К тому же, малыши отрепетировали поздравления, обратившись ко всем верующим и православным. Сам Максим Галкин остался за кадром, выступив автором видеоролика. Двойняшки пожелали всем здоровья, счастья и мира.

«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити», — пропел Гарри. «Великий праздник Дар небес

Христос воскрес, Христос воскрес!

Повсюду колокольный звон,

Благую весть разносит он.

Пусть в мире царствует добро!

В сердцах у всех живет оно,

И в это светлый день счастливый, Все души будут пусть красивы», — вторит за братиком Лиза.

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