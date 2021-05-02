«Светлый день»: Галкин запечатлел двойняшек Гарри и Лизу на кухне с пасхальной корзинкой и куличом

На личной страничке микроблога шоумен Максим Галкин поделился свежими кадрами, запечатлев семилетних двойняшек Гарри и Лизу на кухне в подмосковном особняке в деревне Грязь. Дети Аллы Пугачевой поздравили всех с Пасхой. В кадре они предстали с пасхальной корзинкой и куличом.
К тому же, малыши отрепетировали поздравления, обратившись ко всем верующим и православным. Сам Максим Галкин остался за кадром, выступив автором видеоролика. Двойняшки пожелали всем здоровья, счастья и мира.
«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити», — пропел Гарри.
«Великий праздник
Дар небес
Христос воскрес, Христос воскрес!
Повсюду колокольный звон,
Благую весть разносит он.
Пусть в мире царствует добро!
В сердцах у всех живет оно,
И в это светлый день счастливый,
Все души будут пусть красивы», — вторит за братиком Лиза.