«Мира, добра и благополучия!»: Юдашкина, Валерия, Каменских и другие звезды показали свой пасхальный стол с куличами

Православные христиане отмечают главный праздник – Пасху. На столе в день Светлого Христова Воскресенья должны быть куличи, крашеные яйца и другие лакомства, которые готовят заранее. Звезды российского шоу-бизнеса тоже подготовились к празднику, а теперь поздравляют всех христиан в своих Instagram-аккаунтах. Так, Юлия Ковальчук пожелала всем беречь и любить друг друга.

«И пусть счастье, любовь, вера, радость, успех и здоровье поселятся в ваших домах», — написала Ковальчук.

Певица Валерия опубликовала на своей странице снимок с крашеными яйцами и пожелала всем чистых помыслов.

«Чистых помыслов, божьей благодати, добра и любви вам, дорогие братья и сестры!» — написала Валерия.

Денис Клявер поделился семейным снимком. Вместе со старшим и младшим сыном музыкант запечатлелся на террасе загородного дома.

«Мир вам и вашему дому! Гармонии, любви, тепла и хорошего настроения во всем. Со светлым, теплым праздником всех православных!» — написал Клявер.

Настя Каменских опубликовала фото с мужем, рэпером Потапом. Пара запечатлелась за столом, сервированном в праздничном стиле – куличи, яйца и цветы.

«Пусть он наполнит вас и ваш дом миром, теплом и любовью. Берегите друг друга», — написала Каменских.

В семье Ксении Собчак – двойной праздник. Свой день рождения 2 мая отмечает ее мама – Людмила Нарусова. Телеведущая поделилась ее снимком.

«Мамочка, у тебя сегодня большой юбилей, я хочу сказать тебе большое спасибо за любовь, за жизнь, за терпение, за то, что ты есть и что ты рядом. Спасибо, что ты теперь не только прекрасная моя мамочка, но и замечательная бабушка!» — написала Собчак.

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Лиза и Гарри тоже поздравили своих фанатов. Звездные дети запечатлелись у большой корзины с лакомствами.

«Пусть удача будет в доме и здоровой все родня. Ощутите силу, святость сказочного нынче дня», — гласит поздравление.

Ольга Орлова показала праздничный стол, у которого запечатлелась с домашним любимцем. В праздном поздравлении телеведущая ограничилась лаконичным сообщением.

«Христос Воскрес! Со Светлым Христовым Воскресением», — написала Орлова.

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова также, как и Орлова, запечатлелась у сервированного праздничного стола, который украшали еще и ветки вербы.

«Христос Воскрес! Со светлым праздником Пасхи, православные! Мир вашему дому!» — написала Волкова.

Актриса Ольга Кабо решила показать только украшенный по всем традициям стол с праздничными блюдами.

«Светлых мыслей и свершений», — подписала фото Кабо.

Анита Цой опубликовала видеопоздравление.

«Я всех вас поздравляю. Всем крепкого здоровья, счастья. Думайте о хорошем, живите по хорошему, с добрыми, порядочными делами», — сказала Цой.

Актриса Маша Горбань, которая беременна во второй раз, опубликовала в своем микроблоге снимок дочки Стефании. Девочка держала в руках праздничный кулич и веточки вербы.

«Добра в каждый дом», — такой хэштег оставила Горбань в виде поздравления.

Личным снимком поделилась Алика Смехова. Актриса запечатлелась у праздничного стола, на котором были все атрибуты праздника.

«Христос Воскрес!» — написала Смехова.

Марина Юдашкина собрала сладости и разукрашенные яйца в большую корзину. С ней и сфотографировалась.

«Всем Мира, Добра! Покоя! Благополучия!» — написала Юдашкина.

Яна Рудковская также показала по-праздничному сервированный стол. Его украшали не только разноцветные, но и «золотые» яйца, а также огромный букет цветов.

«Всех православных со светлым праздником Пасхи», — добавила Рудковская.

Редакция Teleprogramma.pro поздравляет всех православных христиан с праздником Светлой Пасхи.

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