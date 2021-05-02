Игры в саду и ужин в особняке: Шубская показала, как ее сын отметил Пасху с друзьями

Анастасия Шубская уже много лет живет в Америке вместе со своим мужем Александром Овечкиным, однако не забывает про Россию и ее традиции. Девушка регулярно бывает на родине и со своими детьми, двухлетним Сережей и полугодовалым Ильей, общается исключительно на русском языке.

Накануне Пасхи дочь актрисы Веры Глаголевой устроила для старшего наследника и его друзей детский праздник, не поскупившись на развлечения. В саду возле своего шикарного особняка Анастасия организовала игру, в ходе которой малыши должны были на скорость собрать игрушечные яйца в ведерки. А потом накрыла для детей роскошный стол с разнообразными яствами.

Судя по звучащей в на видео русской речи, которым звезда поделилась в stories Instagram, ее гости тоже были родом из России.

Какой кулич оказался в Пасху на столе у Натальи Водяновой, и как украсила ее дочь традиционные для праздника яйца можно увидеть здесь. Модель тоже старается прививать своим пятерым наследникам культуру своего народа, хотя живет в Париже.

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