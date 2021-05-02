«Как красиво!»: Водянова похвасталась куличом и пасхальными яйцами, которые приготовила дочь

Наталья Водянова, как и многие россияне, основательно подготовилась к празднованию Пасхи. Топ-модель хоть и живет много лет в Европе, старается сохранять в своей семье русские и православные традиции. Ее дети изучают культуру своих предков и говорят дома на родном языке.

В личном блоге знаменитость показала, как ее дочь Нева собственноручно покрасила яйца. Результат труда привел и саму девочку, и ее маму в полный восторг.

«Получилось! Смотри, как красиво!», — восхитилась наследница модели. «Ничего себе!» — отреагировала Водянова.

Также Наталья выложила в личный блог фотографию с пасхальным куличом, украшенным фигуркой в виде красного петушка. Традиционный пасхальный пирог звезда приобрела в частной эклерной в Москве.

В настоящий момент Водянова пребывает вместе с детьми в столице и занимается продвижением документального фильма о путешествии по России, в котором снялась недавно вместе с наследниками.

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