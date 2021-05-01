«Наше творчество»: Нонна Гришаева похвасталась самодельным куличом и крашеными яйцами

Российские знаменитости, как и многие россияне, готовятся к празднованию Пасхи. Многие даже собственноручно испекли куличи. Своими рецептами, к примеру, поделились такие звезды, как актриса Наталия Антонова, фигуристка Ирина Слуцкая и ведущая Яна Чурикова.

Нонна Гришаева тоже не стала отставать от других, приготовив и праздничный кулич, и традиционные крашеные яйца. Результатом своего труда артистка похвасталась в личном блоге.

«Наше творчество», — подписала она фото.

«Какая красота!», «Шикарно!», «Красиво!», «Нормальные, не «крафтовые», православные куличи», — похвалили свою любимицу ее почитатели в Сети.

Ранее мы публиковали рецепт кулича с 200-летней историей. Редким способом приготовления пасхального блюда поделился шеф-повар Василий Емельяненко.

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