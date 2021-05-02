«Звезды таким образом пиарятся»: Грановская вступилась за Меладзе в скандале с обвинениями в домогательствах

Экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Грановская решила встать на сторону Константина Меладзе, которого ранее обвинили в домогательствах Ани Лорак и Оля Полякова. Напомним, по словам певиц, продюсер, якобы, предлагал им продвижение в обмен за отношения, выходящие далеко за рамки служебных.

Первой начала откровенничать Лорак, которая в эфире шоу «Судьба человека» сделала признание. А Полякова уже решила ее поддержать, выложив видео в своем Instagram.

«Повезло или не повезло только нам с Ани получить подобное предложение — об этом мы никогда не узнаем, потому что о таких вещах принято молчать», — сказала Оля.

Надя Грановская в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru заметила, что Оля Полякова обладает большим чувством юмора и фантазией, как и многие артисты, кроме того, не исключила, что девушка решила привлечь к себе внимание за счет скандала.

«Многие звезды таким образом пиарятся. Так сложилась жизнь, что сегодня те люди, которые понимают, как пользоваться Instagram и своим неким статусом, используют любую возможность, чтобы привлечь к себе еще больше внимания», — заявила Надя.

Она решила не воспринимать слова Оли всерьез и от себя добавила, что, работая с Константином Меладзе, она не замечала попыток домогательств с его стороны.

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