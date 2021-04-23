«Костя испытывал ко мне симпатию»: Лорак объяснила, почему не сложилось сотрудничество с Меладзе

Певица Ани Лорак в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не стала сотрудничать с продюсером Константином Меладзе.

«Когда я рассталась со своим продюсером Юрием Фалесой, то мне предложил сотрудничество Константин Меладзе. И мы решили записать дуэтную песню с Валерием Меладзе «Верни мою любовь». Это было как бы началом нашей совместной деятельности. Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, возможно, моя жизнь пошла по взлетной полосе. Но я всегда была человеком с какими-то своими понятиями и достоинствами. Это, наверное, с интерната». Ани Лорак

Как отметила певица, тот путь развития, который предложил ей Константин Меладзе ее не устроил. «В какой-то момент он сказал: «Тебе никто не нужен. Ты — самостоятельная личность. Ты должна сама». И дальше не последовало никакого разговора. Он просто оборвал все трубки телефона. Запретил всем знакомым со мной общаться, потому что я не приняла условия его работы. Я не хочу говорить подробно об этих условиях, но они находились в личной плоскости. Мы все взрослые люди, и все понимаем. Это такой момент, на что ты готова пойти ради популярности, известности и так далее. Те условия, которые он предлагал своим артистам — они были готовы. А я не готова. Я хочу заметить, что никого не осуждаю. Каждый человек выбирает свою линию жизни. Это очень важно быть собой», — заявила Ани Лорак.

Напомним, что Ани Лорак получила большую известность после «Евровидения» в 2008 году. На европейском песенном конкурсе она заняла второе место вслед за певцом Димой Биланом.

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