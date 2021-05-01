«Сама получала предложение»: Полякова вслед за Лорак рассказала о домогательствах Меладзе

Как отметила певица, она на стороне женщин, которые не боятся говорить правду.

Украинская певица Ольга Полякова последовала примеру своей коллеги Ани Лорак и в Instagram и обвинила продюсера Константина Меладзе в домогательствах. Как отметила звезда, она полностью доверяет словам исполнительницы и считает, что она говорит правду. Кроме того, Полякова осудила тех, кто хейтит последние дни Ани Лорак.

«Я сама получала такое же предложение от этого человека. Повезло или не повезло только нам с Ани получить подобное предложение — об этом мы никогда не узнаем, потому что о таких вещах принято молчать. И вообще тему харассмента не считают чем-то порицаемым. Это такая себе норма».

Ольга Полякова

Как отметила Полякова, сегодня женщины всего мира на стороне Ани Лорак, не побоявшейся раскрыть секреты личной жизни. Потому что этот звезда не боится говорить правду. При этом она заметила, что ее коллеге вообще не надо сейчас оправдываться.

Ранее в программе «Судьба человека» Ани Лорак заявила, что композитор и продюсер Константин Меладзе обещал ей продвижение по карьерной лестнице за интим с ним. Она не пошла на «сделку с совестью». В итоге исполнительница и без помощи Меладзе смогла добиться успеха.

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