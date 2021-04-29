«Не по годам взрослая»: Микелла Абрамова в куртке-рубашке оверсайз и джинсах отметила 13-летие

Алсу является популярной певицей и женой бизнесмена Яна Абрамова. Влюбленные вместе уже 15 лет. Певица подарила своему избраннику троих детей: Сафину, Микеллу и сына Рафаэля. Если младшего наследника она скрывает от публики, то с дочками даже выходит в свет. Несколько лет назад Микелла участвовала в детском «Голосе» и дошла до финала. А теперь она продолжает строить карьеру певицы.

Из-за пандемии Алсу редко дает концерты и почти не появляется на публике. Однако она устроила праздник для дочки, которая 29 апреля отмечает день рождения. Микелла поделилась кадрами, на которых позировала в широких джинсах и куртке-рубашке оверсайз из денима. Она продемонстрировала два букета цветов и воздушные шары. По всей видимости, такой сюрприз ждал ее в холле особняка.

«Сегодня мой день рождения!!! Хочу сказать огромное спасибо моим родителям и моей большой семье за все!! Я вас очень люблю», — написала именинница.

А сама Алсу сделала подборку снимков со своей подросшей наследницей. Она даже поделилась редким фото, на котором позировала с дочками и сыном. Они были облачены в спортивные костюмы приглушенных тонов. Лицо Рафаэля артистка скрыла.

«Спасибо всевышнему за такой невероятный подарок! Ты озарила нашу семью своим лучезарным светом, своим заразительным смехом, своим невероятным юмором, своей музыкой и талантом, добротой и любовью! Сегодня тебе уже или всего 13. Ты не по годам взрослая, умная, сильная и с достоинством и мудростью преодолеваешь трудности! Я тебе желаю никогда не терять этот огонек, это желание делать всех вокруг счастливыми! Будь здоровой, счастливой и пусть сбудутся все твои самые заветные мечты. Очень тебя люблю», — высказалась артистка.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Микелла растет красавицей и копией своей мамы. «С днем рождения, куколка! Очень красивая и талантливая», «Совсем взрослая девушка», «Такая взрослая красавица», «Мики, какая ты красотка», «Мамина гордость», — прокомментировали пост подписчики.

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